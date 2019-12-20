https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник ФСБ, получивший ранение во время стрельбы у здания ведомства на Лубянке и доставленный в больницу в тяжёлом состоянии, скончался. Таким образом, число жертв инцидента возросло до двух.

Ранее сообщалось, что один сотрудник ФСБ погиб на месте происшествия. Пострадали в результате стрельбы пять человек, включая случайного прохожего.

В СКР для расследования уголовного дела по факту произошедшего создан оперативный штаб. В его состав вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства и представители ФСБ. Они изучают все обстоятельства нападения, личность совершившего преступление и мотивы, которые толкнули его на это, сообщается на сайте ведомства.

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Нападавший являлся жителем подмосковного Подольска Евгений Манюров, который, по словам его матери, испытывал неприязнь к сотрудникам ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что ветеран КГБ раскритиковал силовиков за операцию на Лубянке. Он заявил, что во времена его службы убийство нападавшего, у которого не было заложников, считалось полным провалом.