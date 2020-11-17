Силовики провели обыск у зампреда правительства Московской области

https://static.news.ru/photo/bce98814-28c0-11eb-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России провели обыск у заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Следственные действия связаны с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений Минобороны, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В ДИО Минобороны Куракин пришёл в 2012 году на место Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет заключения за хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена.

Процессуальный статус Куракина пока неизвестен. По предварительным данным, обвинение чиновнику не предъявлено.

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