Силовики провели обыск у зампреда правительства Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России провели обыск у заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.
Следственные действия связаны с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений Минобороны,
В ДИО Минобороны Куракин пришёл в 2012 году на место Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет заключения за хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена.
Процессуальный статус Куракина пока неизвестен. По предварительным данным, обвинение чиновнику не предъявлено.
Ранее бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взяток от предприятий, возводивших мосты через реки в Удмуртии. Он был отстранён от должности весной 2017 года по указу президента в связи с утратой доверия, писал NEWS.ru.