https://static.news.ru/photo/d7b2393a-45d5-11ea-bc04-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Сибирское отделение (СО) РАН в 2019 году избавилось от здания, крыша пристройки которого рухнула 2 февраля 2020-го на гостей молодёжной вечеринки, заявил советник председателя СО РАН по общественным связям Андрей Соболевский.

И весь комплекс зданий на бульваре Молодёжи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа, — цитирует мужчину РИА Новости.

ЧП произошло ночью 2 февраля. В результате обрушения крыши пострадали пять человек. Под завалами погибла 22-летняя девушка. Следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и осматривают место обрушения.

Ранее очевидец обрушения кровли рассказал подробности случившегося. По его словам, в момент ЧП он находился в гардеробной и уже собирался уйти домой. В какой-то момент раздался треск, и он побежал к выходу.

Следовавшие за ним девушки не успели. На их головы рухнули «трухлявая» крыша и глыбы снега, под тяжестью которого она и обвалилась. Мужчина подчеркнул, что тоже мог погибнуть, если бы его подвели «рефлексы», писал NEWS.ru.