Швейная фабрика загорелась в Ивановской области

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Следственный комитет Казани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, из-за которого в машине скорой помощи умер пациент. Водитель легкового автомобиля не пропустил медиков.

По информации пресс-службы СК РФ, трагический инцидент произошёл 30 марта. Медики везли в больницу человека, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие полагает, что из-за действий водителя легковушки врачам не...