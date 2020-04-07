Швейная фабрика загорелась в Ивановской области

Пожар в двухэтажном здании швейной фабрики произошёл 7 апреля в городе Кинешма Ивановской области.
Происходит горение двухэтажного здания Кинешемской швейной фабрики № 2 на площади 250 квадратных метров, —
сообщилРИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru писал, что МЧС ликвидировало пожар на крупнейшем оптовом рынке Симферополя. В тушении участвовали десять человек и две единицы техники.
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