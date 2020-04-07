Происшествия

Швейная фабрика загорелась в Ивановской области

20:28, 07 апреля 2020 11
Фото: 54.mchs.gov.ru /Global Look Press

Пожар в двухэтажном здании швейной фабрики произошёл 7 апреля в городе Кинешма Ивановской области.

Происходит горение двухэтажного здания Кинешемской швейной фабрики № 2 на площади 250 квадратных метров, — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС ликвидировало пожар на крупнейшем оптовом рынке Симферополя. В тушении участвовали десять человек и две единицы техники.

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