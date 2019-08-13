https://static.news.ru/photo/06325ddc-be39-11e9-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Ying/Xinhua

Тайфун «Кроса» вышел на северо-восточную часть Японского моря и на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди.

Ливни будут сопровождаться штормовым ветром, у мысов он может достигать порывов до 28 метров в секунду. Волны в некоторых районах могут подниматься на 4-5 метров, сообщает Примгидромет .

Прогнозируется угроза большого наводнения на реках центральных и западных районов, с высотой подъёма уровня воды до 0,8-2,0 метров.

Как уже писал News.ru, в Центральной метеорологической службе КНР сообщили, что супертайфун «Лекима» обрушился на материковую часть страны. Тайфун уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в пределах «Лекимы» достигает 50 м/с.