Сход лавины на курорте в Карачаево-Черкесии: кадры с места ЧП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «досконально изучить все версии произошедшего» по делу о нижегородском стрелке. В посёлок Большеорловское, где совершено преступление, были направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого подозреваемого. Следователям предстоит «выяснить мотив совершённого преступления».

В настоящий момент установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Юноша найден мёртвым недалеко от места преступления. Подробности инцидента читайте в...