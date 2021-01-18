Сход лавины на курорте в Карачаево-Черкесии: кадры с места ЧП

На курорте в горах Домбая сошла лавина. Из-под снежных завалов удалось спасти женщину, ещё один человек погиб, шесть пострадали, судьба остальных людей выясняется. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за работ в этом районе противолавинного отряда Росгидромета, то есть случился «самосброс». Однако точные причины ещё предстоит установить. Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.
09.mchs.gov.ru
09.mchs.gov.ru
Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС
Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС
Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС
МЧС РФ/РИА Новоси
МЧС РФ/РИА Новости
МЧС РФ/РИА Новости
Григорий Прусенко/РИА Новости
Григорий Прусенко/РИА Новости
Григорий Прусенко/РИА Новости