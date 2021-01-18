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Сход лавины на курорте в Карачаево-Черкесии: кадры с места ЧП

17:31, 18 января 2021
Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

На курорте в горах Домбая сошла лавина. Из-под снежных завалов удалось спасти женщину, ещё один человек погиб, шесть пострадали, судьба остальных людей выясняется. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за работ в этом районе противолавинного отряда Росгидромета, то есть случился «самосброс». Однако точные причины ещё предстоит установить. Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.

09.mchs.gov.ru

09.mchs.gov.ru

Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

МЧС РФ/РИА Новоси

МЧС РФ/РИА Новости

МЧС РФ/РИА Новости

Григорий Прусенко/РИА Новости

Григорий Прусенко/РИА Новости

Григорий Прусенко/РИА Новости

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