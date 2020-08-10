В Нижнем Тагиле школьник повторил трюк из TikTok и попал в больницу

https://static.news.ru/photo/c4a4f9c4-db0b-11ea-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетний мальчик госпитализирован в Нижнем Тагиле после попытки повторить трюк из видео в социальной сети TikTok. Ребёнок получил ожоги ног.

Инцидент произошёл 7 августа во дворе частного дома, где живёт семья школьника, сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области.

Там уточнили, что незадолго до этого мальчик увидел в Интернете эффектное видео, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин. Он решился на аналогичный эксперимент. Взяв ёмкость с горючей жидкостью и зажигалку, малолетний экстремал отправился в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин.

Автор видео, которым вдохновился ребёнок, имел при себе огнетушитель и всё благополучно потушил, однако, юный поджигатель о безопасности не позаботился. Горящая жидкость потекла ребёнку под ноги, и на нём загорелись тапочки и штаны, — сказано в сообщении ведомства.

Школьник смог самостоятельно потушить себя, скинув обувь и забравший в стоявшую во дворе ванну с водой. После этого он побежал в дом, где рассказал обо всём родителям. Те вызвали бригаду медиков.

В региональном главке МЧС добавили, что с начала 2020 года в Свердловской области при пожарах погибли 7 детей, ещё 19 получили травмы.

Ранее, как писал NEWS.ru, два человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы.