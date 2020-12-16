Школьник поджёг ёлку в центре Ханты-Мансийска

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В Ханты-Мансийске десятилетний школьник поджёг декоративную новогоднюю ель в центре города. По его словам, он сделал это случайно, проверяя найденную зажигалку.

Инцидент произошёл днём 16 декабря у торгового центра «Гермес». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как ребёнок подошёл к декоративной ели и произвёл какие-то манипуляции. После его ухода дерево загорелось.

В полиции установили, что семья школьника положительная, а сам он хорошо учится и занимается спортом. В управлении МВД решили не применять никаких санкций. Сотрудники правоохранительных органов ограничились профилактической беседой с мальчиком и его родителями, сообщает РИА Новости.

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