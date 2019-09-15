https://static.news.ru/photo/e8641b24-d7b0-11e9-a81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Башкортостану/vk.com

Следователи СУ СКР по Республике Башкортостан задержали 17-летнюю жительницу города Салават. Девушку подозревают в убийстве её семилетней сестры.

По данным следствия, 13 сентября 2019 года подросток делала домашнее задание, а девочка сильно капризничала и мешала ей заниматься. Тогда подозреваемая решила успокоить ребёнка.

Она отвела сестру в баню, засунула её голову в таз с водой и удерживала некоторое время. В результате та захлебнулась и умерла. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи допрашивают близких и членов семьи погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщается на сайте регионального управления СК.

Ранее News.ru писал, что москвичка, которая оставила сына в парке «Лосиный остров», признана невменяемой. По словам медиков, на момент совершения преступления в феврале 2019 года у неё имелись психические отклонения.