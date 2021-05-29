Надругавшейся над девочкой на Алтае школьнице предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/2b02fbc8-c1e6-11eb-85c8-96000091f725_660.jpg Фото: altai-krai.sledcom.ru

14-летней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой на Алтае, предъявлено обвинение. Об этом сообщает СК РФ.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, — говорится в сообщении.

Школьницу будут судить по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Инцидент произошёл 23 мая. Пострадавшая находилась в заброшенном доме в компании других школьниц. Она подверглась избиению и надругательствам со стороны 14-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой.

Всё произошедшее было снято на видео, которое затем попало в Сеть.