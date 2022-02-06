Школьница утонула в канале в Астраханской области

В Астраханской области девятилетняя школьница утонула в искусственном канале, расположенном неподалёку от её дома. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» регионального управления СКР.

В ходе проверки установлено, что вечером 5 февраля 2022 года девочка утонула в искусственном канале, расположенном в 150 метрах от её дома в селе Покровка Ахтубинского района области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, школьница погибла во время прогулки, пока её мать была дома и занималась младшими детьми. Семья девочки характеризуется положительно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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