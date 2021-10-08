Школьница пропала в Нижневартовске

Пропавшую школьницу из Нижневартовска ищут в ХМАО. Девочка ушла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась, сообщает E1.RU.

Поисками 15-летнего подростка занимается не только полиция, но и волонтёры поискового отряда «Азимут». Отмечается, что девочка поехала в направлении Екатеринбурга. Эту информацию отследили по билетам. Известно, что ранее школьница никогда так не поступала.

Подростку на вид 15–16 лет, рост 160 см, она худощавого телосложения, с прямыми тёмно-русыми волосами и светлыми глазами. Девочка была одета в чёрно-серую олимпийку, чёрно-синие штаны-шаровары, тёмно-зеленый мешковатый свитер и чёрные кроссовки.

Ранее в Москве нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Розыском занимались волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».