Шестилетняя девочка пропала во время рыбалки в Крыму

https://static.news.ru/photo/c6c599d0-edf8-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели и добровольческие поисковые отряды ищут ребёнка 2014 года рождения, пропавшего в Ленинском районе Крыма около Северо-Крымского канала.

В поисках принимают участие 55 человек, в том числе поисковики из ПСО «Лиза Алерт», и 14 единиц техники. Также на помощь пришли водолазы из морского спецотряда Керчи, передаёт РИА Новости.

Выяснилось, что днём 31 мая девочку взял на рыбалку её отец. Пока мужчина с приятелями употреблял спиртное, ребёнок остался без присмотра и пропал, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратилась бабушка дошкольницы.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как писал NEWS.ru ранее, за девять лет существования ПСО «Лиза Алерт» живыми были найдены более 15 800 детей. В общей сложности в течение указанного времени поступило свыше 17 тысяч заявок на поиск пропавших несовершеннолетних, сообщили в отряде.