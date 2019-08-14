https://static.news.ru/photo/e22c3cc4-bf1d-11e9-88ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГАИ Богданович (Городской Авто Информатор)/vk.com

Шесть детей были среди пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолёта А321 «Уральских авиалиний». Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

На борту находилось 220 пассажиров, шесть детей и пять членов экипажа, — цитирует её РИА Новости .

Она добавила, что все они на данный момент эвакуированы, их жизни ничего не угрожает. Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. В результате ЧП пострадали десять человек, включая троих детей. Медики госпитализируют пострадавших в больницу Раменского.

Ранее, как писал News.ru, Росавиация назвала причину аварийной посадки А321. По данным ведомства, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек при взлёте.