https://static.news.ru/photo/b8416a50-d297-11e9-b8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

За день, 8 сентября, в Крыму во время шестибалльного шторма, разыгравшегося в Чёрном море, утонули шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, пятеро человек тонули на пляже «Краб» в районе посёлка Отрадное. Их пытались спасти с берега, однако выжить удалось только троим. Двое пловцов погибли от полученных в бушующем море травм.

Ранее стало известно, что двое утонули в районе Ялты, ещё один человек объявлен пропавшим без вести.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов призвал граждан избегать купания и выхода в море в условиях непогоды. Он рассказал, что прошедший шторм был шестибалльным. При этом купаться чрезвычайно опасным считается уже при волнении в три балла даже опытным пловцам.

Ранее сообщалось, что сильный ветер на полуострове продолжится в течение 9 сентября. Шахов предупредил, что при порывах скорость ветра может достигнуть 22 м/с, писал News.ru.