https://static.news.ru/photo/a2f4ea2c-d207-11e9-b793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Крыму на 8–9 сентября в связи с усилением ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщил глава МЧС республики Сергей Шахов.

По его словам, сильный ветер на полуострове ожидается после обеда в воскресенье, 8 сентября, и продолжится в течение 9 сентября. Шахов предупредил, что при порывах скорость ветра может достигнуть 22 м/с.

Министр призвал жителей соблюдать правила безопасности при шторме, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Крыму из-за шторма прерывались работы по поиску одной из пассажирок затонувшего катера. Прогулочное судно «Камелот» потерпело крушение в 200–250 метрах от берега около Судака 5 сентября.

На борту катера находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всех, за исключением одной женщины, 1959 года рождения, удалось спасти.