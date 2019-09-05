https://static.news.ru/photo/e8503fca-cfd9-11e9-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Прогулочный катер «Камелот» потерпел крушение у берегов Крыма, один человек пропал без вести.

Об этом сообщил « Интерфаксу » источник, близкий к ситуации. Судно затонуло недалеко от Судака. На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. 13 человек удалось спасти, поиски ещё одного продолжаются экстренными службами. По данным МЧС, катастрофа произошла в 200 м от берега.

Как передавал News.ru, у берегов Калифорнии 2 сентября загорелось и позже затонуло судно Conception. Спастись удалось пяти членам экипажа, 34 пассажира погибли.