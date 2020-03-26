https://static.news.ru/photo/09a94a7c-6fa8-11ea-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание возникло в деревянном двухэтажном одноподъездном здании на Омской улице.

Загорелись подъезд и кровля дома. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На данный момент горение ликвидировано. Ведётся проливка и разбор завалов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 20 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома в Краснодаре, где 25 марта вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:23 по местному времени.