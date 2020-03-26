Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание возникло в деревянном двухэтажном одноподъездном здании на Омской улице.
Загорелись подъезд и кровля дома. Самостоятельно эвакуировались 10 человек,
На данный момент горение ликвидировано. Ведётся проливка и разбор завалов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 20 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома в Краснодаре, где 25 марта вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:23 по местному времени.
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