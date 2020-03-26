https://static.news.ru/photo/c8bfe538-6eb3-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Краснодар новости ДТП • Аварии • Происшествия/vk.com

Более 20 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома в Краснодаре, где 25 марта вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:23 по местному времени.

Прибывшие на место пожарные увидели, что горит балкон на втором этаже здания. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Эвакуированы 23 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В местном Минздраве уточнили, что в результате инцидента пострадали восемь человек. Двое из них отказались от госпитализации, а шестерых отвезли в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек погибли во время пожара в частном доме в Пензенской области. ЧП произошло в ночь на 25 марта в Нижнем Ломове, в деревянном доме общей площадью 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью. В огне погибли две женщины, двое мужчин и трое детей.