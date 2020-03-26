Более 20 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома в Краснодаре, где 25 марта вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:23 по местному времени.
Прибывшие на место пожарные увидели, что горит балкон на втором этаже здания. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Эвакуированы 23 человека,
В местном Минздраве уточнили, что в результате инцидента пострадали восемь человек. Двое из них отказались от госпитализации, а шестерых отвезли в больницу.
Ранее NEWS.ru писал, что семь человек погибли во время пожара в частном доме в Пензенской области. ЧП произошло в ночь на 25 марта в Нижнем Ломове, в деревянном доме общей площадью 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью. В огне погибли две женщины, двое мужчин и трое детей.
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