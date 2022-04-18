Семьям погибших на ЦКК в Бурятии выплатят по миллиону рублей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:25, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семьи погибших работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината получат по миллиону рублей компенсации. Более того, предприятие окажет им помощь в организации и проведении похорон, пишет «МК в Бурятии».
Мы глубоко скорбим и разделяем боль. Это невосполнимая утрата, — заявил глава Кабанского района Алексей Сокольников.
Инцидент произошёл в воскресенье, 17 апреля. В коллекторе Селенгинского целлюлозно-картонного комбината были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, погибших в результате отравления газом. Ещё одной сотруднице удалось выжить.
Причиной смерти сотрудников стала цистерна с химикатами. Она начала стравливать газ, отравив всех, кто оказался в помещении, люди погибли за считанные минуты. Тела обнаружила диспетчер во время пересменки. Женщина успела вдохнуть ядовитый воздух, поэтому оказалась в больнице.
Ранее стало известно, что пострадавшая в результате отравления парами газа сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии находится в больнице. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное.