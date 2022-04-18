Семьям погибших на ЦКК в Бурятии выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината получат по миллиону рублей компенсации. Более того, предприятие окажет им помощь в организации и проведении похорон, пишет «МК в Бурятии».

Мы глубоко скорбим и разделяем боль. Это невосполнимая утрата, — заявил глава Кабанского района Алексей Сокольников.

Инцидент произошёл в воскресенье, 17 апреля. В коллекторе Селенгинского целлюлозно-картонного комбината были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, погибших в результате отравления газом. Ещё одной сотруднице удалось выжить.

Причиной смерти сотрудников стала цистерна с химикатами. Она начала стравливать газ, отравив всех, кто оказался в помещении, люди погибли за считанные минуты. Тела обнаружила диспетчер во время пересменки. Женщина успела вдохнуть ядовитый воздух, поэтому оказалась в больнице.

Ранее стало известно, что пострадавшая в результате отравления парами газа сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии находится в больнице. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное.