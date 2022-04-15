Стало известно о состоянии пострадавшей на ЦКК в Бурятии

Пострадавшая в результате отравления парами газа сотрудница Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии находится в больнице. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Состояние пациентки, пострадавшей в Селенгинском ЦКК, удовлетворительное, её жизни ничего не угрожает. Женщина госпитализирована в отделение реанимации Кабанской ЦРБ с учётом нахождения в зоне поражения. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в воскресенье, 17 апреля. В коллекторе Селенгинского целлюлозно-картонного комбината были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, погибших в результате отравления газом. Ещё одной сотруднице удалось выжить.

Причиной смерти сотрудников стала цистерна с химикатами. Она начала стравливать газ, отравив всех, кто оказался в помещении, люди погибли за считанные минуты. Тела обнаружила диспетчер во время пересменки. Женщина успела вдохнуть ядовитый воздух, поэтому оказалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть двух и более человек.

В середине февраля десять российских граждан отравились неизвестным веществом, ремонтируя двигатель турецкого сухогруза в порту Невельска Сахалинской области. Все пострадавшие были доставлены в больницу.