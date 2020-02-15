https://static.news.ru/photo/34d6c2b8-5024-11ea-9cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге по вине худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьёва, испытывает посттравматический шок. Ранее он пережил клиническую смерть.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на врачей больницы, где находится пострадавший. По словам медиков, пациента не удалось полностью дообследовать из-за клинической смерти. Мужчина потерял ногу, врачи пытаются сохранить ему вторую нижнюю конечность.

Как сообщал NEWS.ru, Виктор Соловьёв на своём автомобиле сбил мужчину в районе улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге. Худрука театра «Лицедеи» задержали, установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии.