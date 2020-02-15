Мужчина, который пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге по вине худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьёва, испытывает посттравматический шок. Ранее он пережил клиническую смерть.
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Как сообщал NEWS.ru, Виктор Соловьёв на своём автомобиле сбил мужчину в районе улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге. Худрука театра «Лицедеи» задержали, установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии.
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