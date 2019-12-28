Пассажирский самолёт, который более трёх часов кружил над Кольцово, совершил успешную посадку.
Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Ему пришлось возвратиться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем.
На борту самолёта находятся 149 пассажиров,
Ранее NEWS.ru писал, что появились первые кадры с места авиакатастрофы в Казахстане. На них видно, что передняя часть самолёта сильно разрушена. На земле лежат люди.
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