https://static.news.ru/photo/644dc84e-2972-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, который более трёх часов кружил над Кольцово, совершил успешную посадку.

Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Ему пришлось возвратиться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем.

На борту самолёта находятся 149 пассажиров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что появились первые кадры с места авиакатастрофы в Казахстане. На них видно, что передняя часть самолёта сильно разрушена. На земле лежат люди.