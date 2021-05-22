Самолёт столкнулся с птицей по пути из Екатеринбурга в Петербург

https://static.news.ru/photo/03f48e16-bc0f-11eb-b48e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Петербург, вынужден был срочно вернуться в аэропорт Кольцово. В двигатель лайнера попала птица, сообщает URA.RU со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских.

По сообщению официального представителя воздушной гавани, рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт через 10 минут после вылета. Решение о возвращении воздушного судна принял командир. Представители авиакомпании работают в данный момент с пассажирами рейса.

Накануне сообщалось, что самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, летевший в Москву из Улан-Удэ, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Казани. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Как сообщалось ранее, самолёт Ан-2 авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в Тюменской области. В результате пострадали двое пассажиров.