Самолёт столкнулся с птицей по пути из Екатеринбурга в Петербург

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Петербург, вынужден был срочно вернуться в аэропорт Кольцово. В двигатель лайнера попала птица, сообщает URA.RU со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских.
По сообщению официального представителя воздушной гавани, рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург
Накануне сообщалось, что самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, летевший в Москву из Улан-Удэ, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Казани. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира.
Как сообщалось ранее, самолёт Ан-2 авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в Тюменской области. В результате пострадали двое пассажиров.