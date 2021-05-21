Два человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-2

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Самолёт Ан-2 авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в Тюменской области. В результате пострадали двое пассажиров, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в деревне Лайтамак Тобольского района. Всего на борту воздушного судна находились семь человек.

Травмы получили две женщины. Степень их тяжести уточняется. По словам главы поселения Марата Биктимирова, все пассажиры покинули самолёт самостоятельно.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР факт происшествия агентству подтвердили. В ведомстве сообщили, что на место инцидента уже выехали следователи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта. По данным СМИ, жертвами аварии стали парень и девушка, которые угнали самолёт у своего друга, чтобы полетать. Навыков управления воздушным судном у них не было.