Два человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-2

Самолёт Ан-2 авиакомпании Utair совершил жёсткую посадку в Тюменской области. В результате пострадали двое пассажиров, сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл в деревне Лайтамак Тобольского района. Всего на борту воздушного судна находились семь человек.
Травмы
В Уральском следственном управлении на транспорте СКР факт происшествия агентству подтвердили. В ведомстве сообщили, что на место инцидента уже выехали следователи.
Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта. По данным СМИ, жертвами аварии стали парень и девушка, которые угнали самолёт у своего друга, чтобы полетать. Навыков управления воздушным судном у них не было.