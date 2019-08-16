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Три человека стали жертвами аварии в Кузбассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля: «Тойота», «Киа» и «Шевроле». В результате аварии три человека получили травмы. На месте работают экстренные службы....