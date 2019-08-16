Самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.
Нарушителем оказался житель города Кировска Мурманской области. Как сообщает
Продолжать рейс с буяном на борту командир экипажа не решился, поэтому запросил промежуточную посадку в кубанской столице.
Дебошир арестован на пять суток.
Ранее News.ru писал, что лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Причиной стало попадание птицы в лобовое стекло самолёта.