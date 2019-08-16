Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.

Нарушителем оказался житель города Кировска Мурманской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчина вёл себя агрессивно, грубил экипажу и матерился.

Продолжать рейс с буяном на борту командир экипажа не решился, поэтому запросил промежуточную посадку в кубанской столице.

Дебошир арестован на пять суток.

Ранее News.ru писал, что лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Причиной стало попадание птицы в лобовое стекло самолёта.

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