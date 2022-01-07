Следующий по пути Москва-Ташкент самолёт экстренно приземлился в Казани
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:14, 08 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рейс авиакомпании Uzbekistan airways Москва-Ташкент экстренно приземлился в аэропорту в Казани, сообщает МК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Как сообщается, одному из пассажиров стало плохо, поэтому пилоты приняли решение приостановить полёт. Впоследствии пассажира отправили в больницу, самолёт вылетел в Ташкент.
Как сообщил представитель авиаперевозчика, командир экипажа рейса HY604 Москва-Ташкент запросил экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. После посадки пассажир, у которого ухудшилось самочувствие, был доставлен в одну из больниц. А самолет через несколько часов вылетел по назначению, — сообщает издание.
20 декабря подобная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Россия» Новосибирск — Санкт-Петербург. Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за проблем со здоровьем у пассажира. Согласно отчёту, у находившейся в самолёте женщины во время полёта произошёл сердечный приступ.