Следующий по пути Москва-Ташкент самолёт экстренно приземлился в Казани

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Неизвестные заявили, что посольства Армении и Белоруссии в Москве «заминированы». Злоумышленники требовали вывода войск из Казахстана, где с начала года проходят массовые протесты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана, — рассказал источник. Тем не менее...