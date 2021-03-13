Самолёт Ан-2, вылетевший из Минеральных Вод, экстренно сел в поле

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Самолёт Ан-2, следовавший из Минеральных Вод в город Камышин Волгоградской области, совершил экстренную посадку в поле. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

13 марта 2021 самолёт Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин (Волгоградская область) совершил вынужденную посадку в поле в районе с. Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту лёгкого одномоторного биплана находилось два члена экипажа. Люди не пострадали, самолёт также не получил повреждений. Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура организовала проверку с целью установления обстоятельств инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане военный самолёт Ан-26, летевший из Нур-Султана в Алма-Ату, потерпел крушение, жертвами катастрофы стали четыре человека, ещё двое госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и поручил разобраться в причинах случившегося.