https://static.news.ru/photo/2e3540a8-ccbf-11e9-9be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт Boeing-787, принадлежащий авиакомпании Air Canada, 1 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Нарита японского города Токио.

Лайнер выполнял полёт из китайского Шанхая в канадский Ванкувер, однако по дороге на лобовом стекле появилась трещина. Экипаж Air Canada принял решение совершить экстренную посадку в Токио. На борту находились 299 человек, никто из них не пострадал, передаёт агентство « Киодо ».

Ранее News.ru писал, что три самолёта совершили вынужденные посадки в аэропорту Волгограда в ночь на 31 августа. Причиной экстренной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. В первом случае помощь медиков потребовалась 35-летней женщине, во втором — 62-летнему мужчине. Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково, экстренно сел из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. При этом никто не пострадал.