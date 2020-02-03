Самолёт авиакомпании Air Canada готовится к совершению аварийной посадки в аэропорту Мадрида. У лайнера частично разрушилось шасси.
Воздушная машина направлялась из Мадрида в Торонто. Через полчаса после взлёта произошла техническая неисправность: часть шасси оторвалась и попала в двигатель. По данным Pais, в настоящий момент пилоты
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве приземлился SSJ 100 со сработавшим датчиком неисправности. Во время посадки никто не пострадал.
В Томске 3 февраля аварийно сел борт Bombardier CRJ-100. У самолёта частично разрушилась стойка шасси. После посадки работа аэропорта была приостановлена.
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