https://static.news.ru/photo/d0410c08-46a7-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Air Canada готовится к совершению аварийной посадки в аэропорту Мадрида. У лайнера частично разрушилось шасси.

Воздушная машина направлялась из Мадрида в Торонто. Через полчаса после взлёта произошла техническая неисправность: часть шасси оторвалась и попала в двигатель. По данным Pais, в настоящий момент пилоты вырабатывают топливо перед аварийной посадкой. На это может уйти не меньше двух часов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве приземлился SSJ 100 со сработавшим датчиком неисправности. Во время посадки никто не пострадал.

В Томске 3 февраля аварийно сел борт Bombardier CRJ-100. У самолёта частично разрушилась стойка шасси. После посадки работа аэропорта была приостановлена.