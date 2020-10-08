Летевший в Омск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/2b6e5242-09f9-11eb-9bbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Пострадавших в результате инцидента нет.

Воздушное судно, на борту которого находились 149 пассажиров и шестеро членов экипажа, приземлилось в аэропорту Кольцово ночью. В качестве предварительной причины посадки называется отказ обогрева датчиков статики и динамики.

Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводит проверку на предмет безопасности полётов и исполнения законодательства о защите прав потребителей, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в петербургском аэропорту Пулково аварийно сел самолёт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», летевший в Йошкар-Олу. После взлёта у самолёта не убралось шасси, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 29 человек. Никто из них не пострадал.