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«Самое сложное впереди»: в Греции бушуют крупнейшие за 30 лет пожары
Происшествия

«Самое сложное впереди»: в Греции бушуют крупнейшие за 30 лет пожары

13:14, 06 августа 2021
Фото: Eurokinissi/Global Look Press
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Пожары бушуют на северной окраине Афин, на острове Эвбея, а также на полуострове Пелопоннес в областях Месиния и Лакония. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране за последние 30 лет. 

Так, в регионе Элида на Пелопоннесе огонь приблизился к зданию Археологического музея Олимпии. Для борьбы со стихией были стянуты вертолёты, около 200 пожарных и самолёт.

Возгорания распространяются на новые регионы. Но пока огонь не подобрался к отелям с российскими туристами. Главные достопримечательности Греции пока работают в обычном режиме. 

Жители ряда населённых пунктов были эвакуированы, возникают перебои с водо- и энергоснабжением, движение на некоторых трассах приостановлено.

По словам замминистра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, «самое сложное ещё впереди».

О том, как греческие власти борются со стихией, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Греция: вид на лесной пожар, сжигающий район Дроссопиги, Варибоби, северо-восточный пригород Афин

Eurokinissi/Global Look Press

Афины, Греция: вид на лесной пожар, сжигающий район Дроссопиги, Варибоби

Eurokinissi/Global Look Press

К силам, борющимся с пожаром в Варибоби, к северу от Афин, было добавлено больше пожарных

Eurokinissi/Global Look Press

К силам, борющимся с пожаром в Варибоби, к северу от Афин, было добавлено больше пожарных

Eurokinissi/Global Look Press

Греция — Пелопоннес, пожар в районе Археи Олимпии в непосредственной близости от древних памятников и раскопок

Antonis Nikolopoulos via www.ima/Global Look Press

Люди пытаются перевезти часть вещей в безопасное место, когда бушует лесной пожар в лесистой местности к северу от Афин

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Греция, Афиднес: пожарные борются с лесным пожаром в лесном массиве к северу от Афин

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Греция — Пелопоннес, пожар в районе Архея Олимпия в непосредственной близости от древних памятников и археологических раскопок

Agenturfoto via www.imago-images/Global Look Press

Греция, Варибоби: сгоревший многоквартирный дом после лесного пожара в районе Варибоби

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Греция, Варибоби: сгоревшие автомобили стоят перед домом после лесного пожара в районе Варибоби

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Пожарные пытаются потушить пламя в горящем доме в районе Варибоби на севере Афин

Angelos Tzortzinis/Global Look Press

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