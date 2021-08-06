«Самое сложное впереди»: в Греции бушуют крупнейшие за 30 лет пожары

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Пожары бушуют на северной окраине Афин, на острове Эвбея, а также на полуострове Пелопоннес в областях Месиния и Лакония. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране за последние 30 лет.

Так, в регионе Элида на Пелопоннесе огонь приблизился к зданию Археологического музея Олимпии. Для борьбы со стихией были стянуты вертолёты, около 200 пожарных и самолёт.

Возгорания распространяются на новые регионы. Но пока огонь не подобрался к отелям с российскими туристами. Главные достопримечательности Греции пока работают в обычном режиме.

Жители ряда населённых пунктов были эвакуированы, возникают перебои с водо- и энергоснабжением, движение на некоторых трассах приостановлено.

По словам замминистра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, «самое сложное ещё впереди».

О том, как греческие власти борются со стихией, — в фотогалерее NEWS.ru.