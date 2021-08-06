«Самое сложное впереди»: в Греции бушуют крупнейшие за 30 лет пожары

Пожары бушуют на северной окраине Афин, на острове Эвбея, а также на полуострове Пелопоннес в областях Месиния и Лакония. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране за последние 30 лет.
Так, в регионе Элида на Пелопоннесе огонь приблизился к зданию Археологического музея Олимпии. Для борьбы со стихией были стянуты вертолёты, около 200 пожарных и самолёт.
Возгорания распространяются на новые регионы. Но пока огонь не подобрался к отелям с российскими туристами. Главные достопримечательности Греции пока работают в обычном режиме.
Жители ряда населённых пунктов были эвакуированы, возникают перебои с водо- и энергоснабжением, движение на некоторых трассах приостановлено.
По словам замминистра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, «самое сложное ещё впереди».
О том, как греческие власти борются со стихией, — в фотогалерее NEWS.ru.
Греция: вид на лесной пожар, сжигающий район Дроссопиги, Варибоби, северо-восточный пригород Афин
Eurokinissi/Global Look Press
Афины, Греция: вид на лесной пожар, сжигающий район Дроссопиги, Варибоби
Eurokinissi/Global Look Press
К силам, борющимся с пожаром в Варибоби, к северу от Афин, было добавлено больше пожарных
Eurokinissi/Global Look Press
К силам, борющимся с пожаром в Варибоби, к северу от Афин, было добавлено больше пожарных
Eurokinissi/Global Look Press
Греция — Пелопоннес, пожар в районе Археи Олимпии в непосредственной близости от древних памятников и раскопок
Antonis Nikolopoulos via www.ima/Global Look Press
Люди пытаются перевезти часть вещей в безопасное место, когда бушует лесной пожар в лесистой местности к северу от Афин
Angelos Tzortzinis/Global Look Press
Греция, Афиднес: пожарные борются с лесным пожаром в лесном массиве к северу от Афин
Angelos Tzortzinis/Global Look Press
Греция — Пелопоннес, пожар в районе Архея Олимпия в непосредственной близости от древних памятников и археологических раскопок
Agenturfoto via www.imago-images/Global Look Press
Греция, Варибоби: сгоревший многоквартирный дом после лесного пожара в районе Варибоби
Angelos Tzortzinis/Global Look Press
Греция, Варибоби: сгоревшие автомобили стоят перед домом после лесного пожара в районе Варибоби
Angelos Tzortzinis/Global Look Press
Пожарные пытаются потушить пламя в горящем доме в районе Варибоби на севере Афин
Angelos Tzortzinis/Global Look Press