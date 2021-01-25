С канатной дороги в Красной Поляне эвакуировано 170 лыжников

https://static.news.ru/photo/a66d6b16-5f14-11eb-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На горнолыжном курорте в Красной Поляне произошёл сбой на канатной дороге, она остановилась. Была организована эвакуация застрявших на ней лыжников.

Как пояснили в пресс-службе администрации Сочи, в общей сложности было эвакуировано 170 человек. Никто из них не пострадал, с места происшествия их вывозят на снегоходах. Спасатели и сотрудники курорта контролируют ситуацию.

На курорте в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя, — цитирует сообщение администрации «Интерфакс».

Причиной неисправности стал аварийный тормоз. Он не сработал, в связи с этим канатная дорога остановилась. Её пришлось обесточить и эвакуировать гостей курорта.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что по делу о сходе лавины задержан сотрудник администрации Норильска. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Погибли годовалый ребёнок, его мать и 45-летний глава семейства, в живых остался только старший ребёнок — мальчик 14 лет.