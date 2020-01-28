https://static.news.ru/photo/6f355982-41e3-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга могли быть убиты в ходе ограбления.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает такую версию в качестве предварительной. Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания региона Вячеслав Василенко сообщил информагентству, что не считает убийство коллеги связанным с профессиональной деятельностью. Василенко, однако, подчеркнул, что это его личное мнение.

Как ранее сообщал NEWS.ru, депутата и его жену нашли убитыми в их доме в Зернограде. СМИ разошлись в вопросе причины гибели четы Алабушевых — по одним данным, на их телах были огнестрельные ранения, по другим — рубленые раны.