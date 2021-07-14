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Михаил Щипанов
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В Барнауле женщина сожгла своего новорождённого ребёнка. Тело обнаружила местная школьница за гаражами, пишет «112».
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Локальный режим ЧС введён на нескольких улицах Геленджика после взрыва в гостинице. Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
Режим ЧС действует в границах кварталов по улицам Шевченко, Чайковского, Колхозной и Первомайской.
Взрыв произошёл утром 13 июля в магазине, который находится на первом этаже частной гостиницы. В результате погиб...
Россиянка сожгла своего новорождённого ребёнка