Россиянка сожгла своего новорождённого ребёнка

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Локальный режим ЧС введён на нескольких улицах Геленджика после взрыва в гостинице. Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

Режим ЧС действует в границах кварталов по улицам Шевченко, Чайковского, Колхозной и Первомайской. Взрыв произошёл утром 13 июля в магазине, который находится на первом этаже частной гостиницы. В результате погиб...