Россиянин застрелил невесту и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Новосибирске мужчина застрелил свою возлюбленную, после чего покончил с собой. Инцидент произошёл 28 февраля, однако известно о нём стало только сейчас.

Прибывшие на место следователи обнаружили два тела, а также бутылку алкоголя на столе и записку с предложением руки и сердца. Они предполагают, что женщина могла отвергнуть предложение своего сожителя, что и побудило мужчину схватиться за огнестрельное оружие. О психических отклонениях погибших ничего не сообщается.

Оперативники также нашли записку со словами: «Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Женщина трудилась в бизнесе в сфере красоты. У неё было несколько заведений, но по какой-то причине она их закрыла. Мужчина же организовывал бои без правил, а до этого служил в силовых структурах. Из квартиры, где произошла трагедия, оперативники изъяли два ружья, патроны и наличные деньги в сумме 150 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает «КП-Новосибирск».

Ранее NEWS.ru писал, что в Рязанской области мужчина надел юбку. Приятели погибшего решили, что их товарищ не имеет права носить женскую одежду и что его стоит проучить. В итоге он погиб, будучи забитым ножкой от табурета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.