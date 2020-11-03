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Россиянин утопил жену в тазу во время ссоры

17:21, 03 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кургана предстанет перед судом за убийство супруги. Он утопил свою жену в тазу после ссоры.

Трагический инцидент произошёл в последний день августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото с места происшествияФото с места происшествияkurgan.sledcom.ru

Как следует из материалов дела, 45-летний мужчина поссорился с женой, после чего схватил её за голову и несколько раз окунул в таз с водой, находившийся на придомовом участке. Женщина скончалась на месте, захлебнувшись водой.

Обвиняемого заключили под стражу и обвинили в убийстве по ст. 105 УК РФ. Уголовное дело уже передано в суд.

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионера из Омской области будут судить за убийство товарища, с которым он повздорил о финальном этапе Великой Отечественной войны. В канун Дня Победы оппоненты не сошлись во взглядах на штурм Берлина.

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