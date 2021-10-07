Россиянин рассказал, как его арестовали в США из-за фото с грузовиком

44-летний Александр провёл полгода в Соединённых Штатах в качестве туриста, однако при повторном посещении страны его задержали местные полицейские, обвиняя россиянина в незаконной работе на территории США. Основным доказательством «копов» стала фотография Александра на фоне грузовика. Об этом рассказал сам потерпевший в беседе с KP.RU.

Полицейские задержали туриста прямо на таможне и, по словам Александра, начали задавать ему каверзные вопросы, стараясь уличить его во лжи. На просьбу предоставить доказательства того, что он отдыхал в США как турист, россиянин решил показать фотографии из предыдущей поездки. Полицейских заинтересовала лишь одна фотография, которая убедила силовиков в том, что россиянин незаконно работал в Штатах дальнобойщиком.

Совершенно абсурдная ситуация! Я им показываю фото с достопримечательностей, которые я посетил, а они привязываются к одному моему фото на фоне грузовика. Рядом была точно такая же фото на фоне полицейской машины, но почему-то меня записали именно в нелегальные дальнобойщики. И смешно и обидно. Я им и выписку со своей банковской карты показал, что у меня более 10 000 $ личных средств, и другие фотографии, но копы прицепились к фотке грузовика и их уже было не переубедить, — возмутился Александр.

В итоге, после 27 часов, проведённых в аэропорту Лос-Анджелеса, американские полицейские по результатам допросов и имеющихся «улик» признали Александра виновным, «перечеркнули» его визу, запретили въезд в США на пять лет и сопроводили на авиарейс до Москвы. Сейчас российский турист решает вопрос о подаче жалобы за незаконную депортацию.

Ранее стало известно, что под мостом перед пограничным пунктом Дель-Рио в Техасе, США, собралось более 9,5 тысячи мигрантов. Американские власти были вынуждены воспользоваться программой ускоренной депортации, чтобы справиться с наплывом людей.