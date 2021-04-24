Россиянин лишился пениса после секса с тремя женщинами

https://static.news.ru/photo/07a8dba6-a509-11eb-9362-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами. Об этом сообщает местное издание «Моё! Online».

По словам 50-летнего мужчины из села Бабяково Новоусманского района, одна из участниц любовных утех укусила его за пенис. Детородный орган воспалился, но мужчина сначала не стал обращаться к врачу, так как он был доволен тем, что пенис стал увеличиваться в размерах.

Впоследствии мужчину госпитализировали, так как воспалительный процесс был сильно запущен. Он перенёс операцию, в ходе которой пенис был частично ампутирован.

Кроме того, врачи обнаружили следы зубов на детородном органе, после чего написали заявление в полицию. В настоящий момент стражи порядка проводят проверку, а мужчина продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы решила поздравить своего избранника с Днём защитника Отечества сексом. Развлечение сожителей закончилось переломом полового органа мужчины. Женщина рассказала, что во время секса мужчина ощутил резкую боль. После этого пенис посинел и начал опухать. Влюблённые попытались самостоятельно решить проблему, прикладывая лёд, однако без помощи медиков обойтись не удалось.