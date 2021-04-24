16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Россиянин лишился пениса после секса с тремя женщинами

17:21, 24 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами. Об этом сообщает местное издание «Моё! Online». 

По словам 50-летнего мужчины из села Бабяково Новоусманского района, одна из участниц любовных утех укусила его за пенис. Детородный орган воспалился, но мужчина сначала не стал обращаться к врачу, так как он был доволен тем, что пенис стал увеличиваться в размерах. 

Впоследствии мужчину госпитализировали, так как воспалительный процесс был сильно запущен. Он перенёс операцию, в ходе которой пенис был частично ампутирован. 

Кроме того, врачи обнаружили следы зубов на детородном органе, после чего написали заявление в полицию. В настоящий момент стражи порядка проводят проверку, а мужчина продолжает лечение. 

Ранее сообщалось, что жительница Москвы решила поздравить своего избранника с Днём защитника Отечества сексом. Развлечение сожителей закончилось переломом полового органа мужчины. Женщина рассказала, что во время секса мужчина ощутил резкую боль. После этого пенис посинел и начал опухать. Влюблённые попытались самостоятельно решить проблему, прикладывая лёд, однако без помощи медиков обойтись не удалось.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео