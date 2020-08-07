Россияне не значатся в списке погибших в Бейруте

https://static.news.ru/photo/26e63578-d8c6-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

В списке погибших от взрыва в Бейруте, который Минздрав страны опубликовал в ливанских СМИ, россияне не числятся. При этом национальность и личности 17 погибших пока не опознаны.

В списке значатся имена 152 человек, подавляющее большинство из них — ливанцы и сирийцы, сообщает РИА Новости. Кроме того, среди жертв есть несколько граждан Бангладеш, Пакистана, Австралии и Египта.

Как писал NEWS.ru, количество погибших от взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, количество раненых — около 5 тысяч. Об этом ранее заявил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан. Он также отметил, что в настоящее время в больницах в тяжёлом состоянии находятся ещё 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться. На территории порта и в разрушенных кварталах Бейрута продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют спасатели из разных стран, в том числе и специалисты МЧС России.

4 августа в порту Бейрута взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в городе техническую остановку. Взрыв уничтожил и повредил здания в радиусе 10 километров, был полностью разрушен порт. Он породил сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3.