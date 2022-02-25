Россиян спасли с терпящего бедствие в Чёрном море судна

Российский экипаж танкера, который начал тонуть в Чёрном море, спасён, сообщил заместитель директора агентства водного транспорта Молдавии Вадим Половайки, передаёт РЕН ТВ. По его словам, всех моряков достали из воды, двое из них в тяжёлом состоянии.

Экипаж был спасён, два человека в тяжёлом состоянии, всех достали из воды. Все спасательные средства были уничтожены, и начался пожар. Другого шанса не было, они прыгнули в воду, и суда приближённые помогли, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что судно Millenial Spirit (танкер-химовоз) под молдавским флагом и с российским экипажем на борту подвергся обстрелу в Чёрном море, передаёт «Интерфакс». Кто именно стрелял, пока не установлено. На борту корабля вспыхнул пожар. И так как оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах.

На основании предупреждения Минобороны российская сторона приостановила судоходство в Азовском море. При этом в Росморречфлоте уточнили, что движение судов в Керченском проливе продолжается в штатном режиме.