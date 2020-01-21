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Жители Калуги рассказали о нашествии волков на город, пишет издание «Подъём». Однако в МЧС сообщили, что после патрулирования не обнаружили животных в районе.

По данным СМИ, в ночь на 21 января животные загнали на дерево мужчину, а также растерзали собаку. Также сообщается, что семейной паре, которую окружили дикие звери, пришлось скрываться в машине....