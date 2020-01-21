В индийском штате Химачал-Прадеш поймали российского туриста с килограммом конопли. Об этом сообщают местные СМИ.
Группа полицейских на контрольно-пропускном пункте Bajoura обнаружила у 38-летнего российского туриста 1,3 кг наркотика чарас — индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом. Мужчина был арестован, — пишут в СМИ.
Уточняется, что турист прибыл в Дели из долины Куллу на частном автобусе.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-гендиректор НТВ Борис Йордан оказался в числе 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg. Издание считает бизнесмена «королём марихуаны», которому в США принадлежат 34% акций компании Curaleaf, производящей медицинскую коноплю.
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