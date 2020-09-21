Российский турист напал на экипаж самолёта

https://static.news.ru/photo/99196a46-fc09-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиакомпания Red Wings/vk.com

Летевший из турецкой Антальи россиян устроил дебош на борту самолёта. Инцидент произошёл в самолёте авиакомпании Red Wings, совершавшем рейс в Казань.

Пассажир, будучи пьяным, стал приставать к членам экипажа, скандалить и ругаться матом. После того как мужчина ударил одного из бортпроводников, его скрутили уже сами пассажиры. По прилёте в аэропорт авиадебошира задержали полицейские, на него заведено уголовное дело, сообщают «Вести».

Очевидцы зафиксировали происшествие на видео.

Как писал NEWS.ru, в августе летящие на курорт пассажиры самолёта подрались из-за маски. Сообщалось, что пассажир следовавшего на Ибицу лайнера авиакомпании KLM отказался надевать маску. Это привело к драке с другими людьми в салоне. Всего в драке приняли участие около 10 человек. Мужчина, который не стал надевать маску, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его повалили на пол, а других людей попросили успокоиться.

Ранее российский Минюст предлагал ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей. Статья 14.1 «Мелкое хулиганство» может быть дополнена третьей частью — мелкое хулиганство, совершённое на воздушном транспорте. За правонарушение предусматривается штраф от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.