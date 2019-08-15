News.ru собрал комментарии звёзд о происшествии с лайнером Airbus А321. Ранее стало известно, что 15 августа с утра самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. По предварительным причинам, самолёт столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека. По данным Министерства здравоохранения Московской области пострадали 74, из них 19 детей, один взрослый находится в больнице, погибших нет. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр Максим Галкин в своем Instagram похвалил пилотов, написал, что в сложнейших условиях они смогли посадить самолёт и сохранить жизнь всех пассажиров.

Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина!— ликует Галкин

Актёр кино и телевидения, юморист, шоумен, певец и телеведущий Гарик Харламов написал, что пилоты — герои.

Самолёт приземлялся с убранным шасси. Все живы! Пилоты настоящие герои, — резюмирует Харламов.

Политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и киноактриса Ксения Собчак отметила, что сегодняшний случай подарил ей надежду о том, что в нашей стране есть профессионалы своего дела. Она также порадовалась, что в России теперь есть «свой Герой»

"Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" — фраза, которая вполне может остаться в живом обороте. Когда вот уже всё, казалось бы — а нет, не всё, — рассуждает Собчак.



Певец, актёр театра, кино и дубляжа, а также телеведущий Сергей Лазарев, ликует в своей социальной сети, называя пилотов и команду героями.

Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни, — написал Лазарев.

Эстрадный и оперный певец Николай Басков, считает, что Юсупов именно тот пилот, которому просто обязаны присвоить звание Герой России.

Сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле. Спасибо, Великий пилот, — резюмирует певец.

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова написала, что пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин её герои. Она отметила, что что они и весь экипаж А321 заслуживает наград.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин предотвратили страшную катастрофу. Вы мои герои! Вы герои для всей нашей СТРАНЫ! Спасибо Вам за такой профессионализм, — поблагодарила Бузова экипаж.

Ранее News.ru писал, что эксперты прокомментировали происшествие с лайнером Airbus А321. В целом специалисты сошлись во мнении, что проблему столкновения с птицами до конца пока решить невозможно, а действия пилотов оценивают как весьма грамотные и профессиональные.