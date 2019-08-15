News.ru собрал комментарии звёзд о происшествии с лайнером Airbus А321. Ранее стало известно, что 15 августа с утра самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. По предварительным причинам, самолёт столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека. По данным Министерства здравоохранения Московской области пострадали 74, из них 19 детей, один взрослый находится в больнице, погибших нет. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр Максим Галкин в своем Instagram похвалил пилотов, написал, что в сложнейших условиях они смогли посадить самолёт и сохранить жизнь всех пассажиров.
Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина!—ликует Галкин
Политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и киноактриса Ксения Собчак отметила, что сегодняшний случай подарил ей надежду о том, что в нашей стране есть профессионалы своего дела. Она также порадовалась, что в России теперь есть «свой Герой»
"Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" — фраза, которая вполне может остаться в живом обороте. Когда вот уже всё, казалось бы — а нет, не всё, — рассуждает Собчак.
Ранее News.ru писал, что эксперты прокомментировали происшествие с лайнером Airbus А321. В целом специалисты сошлись во мнении, что проблему столкновения с птицами до конца пока решить невозможно, а действия пилотов оценивают как весьма грамотные и профессиональные.