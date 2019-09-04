В центре итальянской Болоньи двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть сумку у одной из их спутниц.
Две пары россиян гуляли на площади близ средневековых башен, когда один из отдыхавших заметил пропажу. Затем мужчины увидели вора, который пытался скрыться с добычей. Они сразу же бросились за ним, после небольшой потасовки злоумышленника удалось обезвредить. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Из-за неприятного инцидента Джиджи заявила, что больше никогда не вернётся на Миконос. Она посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать для отдыха более безопасные места.