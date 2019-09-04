https://static.news.ru/photo/66b70acc-7ec0-4c7f-bee7-adf338016b6d_660.jpg Фото: pixabay.com

В центре итальянской Болоньи двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть сумку у одной из их спутниц.

Две пары россиян гуляли на площади близ средневековых башен, когда один из отдыхавших заметил пропажу. Затем мужчины увидели вора, который пытался скрыться с добычей. Они сразу же бросились за ним, после небольшой потасовки злоумышленника удалось обезвредить. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова, передаёт РИА Новости .

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