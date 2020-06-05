Росприроднадзор завершит проверку на месте ЧП в Норильске 26 июня

Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств». Общая стоимость затрат на эти мероприятия составит около 10 млрд рублей.

Заявление Потанина прозвучало на совещании по ситуации в Норильске, которое собрал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведёт телеканал «360». Глава государства, обратившись к Потанину, заметил, что ЧП можно было...