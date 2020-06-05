Росприроднадзор завершит проверку на месте ЧП в Норильске 26 июня

Проверка на месте происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов, завершится 26 июня. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
26 числа мы закончим эти проверочные мероприятия, по результатам будет принято решение, дана оценка действиям компании, а также будет произведён расчёт ущерба, нанесённого этой среде, — приводит её слова ТАСС.
29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.
Экологическая катастрофа в Норильске объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки доработать природоохранное законодательство России, чтобы избежать техногенных катастроф как в Норильске.
По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было бы ни экологического, ни материального ущерба».