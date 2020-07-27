Родственники убитого в Химках террориста считали его пропавшим без вести

https://static.news.ru/photo/f515082a-cff7-11ea-9e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Появились подробности о гражданине Центральной Азии, который планировал устроить теракт с большим числом жертв в Москве. Как рассказал брат ликвидированного ФСБ террориста, родственники две недели считали его пропавшим без вести.

Две недели назад он пропал без вести, о чём я сразу уведомил МВД России. Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии, — цитирует его ТАСС.

Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Полицейским удалось нейтрализовать преступника. При себе у злоумышленника нашли автомат АК-74У и гранаты «Ф-1» и РГД. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.

В ходе обыска в арендованной им квартире обнаружены доказательства того, что он был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовые убийства. Сейчас ведётся поиск его возможных сообщников.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ пресекли теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии. Четыре боевика «Исламского государства» (запрещено в РФ) были ликвидированы в лесу в Чегемском районе. В Нальчике на квартире членов запрещённой ячейки была найдена самодельная бомба, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.