Родственник рассказал о семье, погибшей при пожаре под Смоленском

Родственник семьи, которая погибли при пожаре в Смоленской области, рассказал, что в доме была установлена дровяная печь, а проблем с электричеством никогда не было.
По его словам, 27-летний Михаил работал на пилораме, а его супруга ухаживала за детьми.
Я в шоке, у меня сейчас такой шок... Дом деревянный, два года назад они переехали от родителей, — поделился родственник.
Он уточнил, что семья никогда не жаловалась на проблемы с проводкой. Газа в доме не было,
Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожара установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.