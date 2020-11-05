Родственник рассказал о семье, погибшей при пожаре под Смоленском

https://static.news.ru/photo/39ac0ddc-200f-11eb-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: СКР по Смоленской области/vk.com

Родственник семьи, которая погибли при пожаре в Смоленской области, рассказал, что в доме была установлена дровяная печь, а проблем с электричеством никогда не было.

По его словам, 27-летний Михаил работал на пилораме, а его супруга ухаживала за детьми.

Я в шоке, у меня сейчас такой шок... Дом деревянный, два года назад они переехали от родителей, — поделился родственник.

Он уточнил, что семья никогда не жаловалась на проблемы с проводкой. Газа в доме не было, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожара установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.