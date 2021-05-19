Родители известного режиссёра расчленили сына за отказ жениться

https://static.news.ru/photo/470765b8-b91a-11eb-a018-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Ирана задержала женщину и её мужа за хладнокровное убийство собственного сына. Жертвой обезумевших родителей стал известный режиссёр Бабак Хоррамдин, сообщает The Mirror.
По данным газеты, кинорежиссёр не так давно вернулся домой из Великобритании, где жил и работал последние десять лет. Мать с отцом встретили сына неприветливо и сразу начали выяснять, почему 47-летний мужчина не женился и как он собирается жить дальше. Разговор перерос в большой конфликт.
Отец и сын ругались до тех пор, пока Хоррамдин не получил удар ножом. Кинорежиссёр погиб на месте. Родители же решили расчленить собственного сына и вывезти останки в отдалённый район.
Части тела известного кинорежиссёра были найдены случайно на окраине Тегерана. Родители сознались в совершении убийства. Впоследствии выяснились ещё более шокирующие подробности жизни пожилой пары. Три года назад они убили собственную дочь, а до этого расправились с зятем.