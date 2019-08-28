Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого погибла девочка.

Следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении на сайте СК России по Москве. По факту ДТП возбуждено уголовное дело...