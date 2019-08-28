https://static.news.ru/photo/c4aff854-c9e3-11e9-9cfb-fa163e074e61_660.jpgФото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com
Ураган «Дориан» приближается к американскому штату Флорида, жителям рекомендовали сделать запасы на неделю.
Важно, чтобы жители Флориды и восточного побережья внимательно отслеживали движение этого шторма. Каждому жителю Флориды следует запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия, — обратился к населению губернатор штата Рон Десантис.
Как писал News.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп подписал указ, которым утвердил ввод режима чрезвычайной ситуации в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона «Дориан».