Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com

Ураган «Дориан» приближается к американскому штату Флорида, жителям рекомендовали сделать запасы на неделю.

Важно, чтобы жители Флориды и восточного побережья внимательно отслеживали движение этого шторма. Каждому жителю Флориды следует запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия, — обратился к населению губернатор штата Рон Десантис.

Как писал News.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп подписал указ, которым утвердил ввод режима чрезвычайной ситуации в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона «Дориан».

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